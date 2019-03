Damit Bauern ihre Höfe besser nutzen können

Wie in vielen anderen Gemeinden in letzter Zeit haben sich auch die Höchstetter Behörden in den vergangenen Monaten mit ihrer Ortsplanung beschäftigt. Nun legt die Gemeinde mit etwa 275 Einwohnern eine revidierte Ortsplanung vor. Die Bevölkerung hat noch bis zum 1. April die Möglichkeit zur Mitwirkung.