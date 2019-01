Coop Bau Hobby ruft Kupplungskugeln für Fahrzeuganhänger zurück, welche in den Bau Hobby-Läden in Lyssach und Heimberg verkauft worden sind. Wer solche Kupplungskugeln bis 2000 respektive bis 3500 Kilogramm gekauft hat, soll sie in den Laden zurückbringen und erhält den Kaufpreis zurück. Wie das Bundesamt für Strassen Astra am Freitag mitteilte, sind die Kupplungskugeln nicht für den Strassenverkehr zugelassen.