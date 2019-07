Cinété – Filme unter freiem Himmel

Yuli

Aus dem kleinen Jungen wird ein grosser Tänzer.

Donnerstag, 25. Juli Carlos Acosta ist der ungekrönte König von spontanen Breakdance-Wettbewerben in den Strassen von Havanna. Sein Vater Pedro, ein LKW-Fahrer, erkennt das aussergewöhnliche Talent seines kleinen Sohns, den er nach einem afrikanischen Kriegsgott Yuli nennt. Obwohl Carlos keinesfalls Strumpfhosen und Schläppchen tragen und sowieso Fussballspieler werden will, steckt ihn der Vater anfangs der 1980er-Jahre in die staatliche kubanische Ballettschule. Es ist keine einfache Zeit, doch Carlos entwickelt sich zu einem herausragenden Tänzer und mit 18 wird er ans English National Ballet berufen. Als er verletzungsbedingt pausieren muss, geht er zurück nach Kuba.Hier lebt er seinen schier unstillbaren Lebenshunger aus – und setzt damit seine Karriere aufs Spiel…

Zwingli

Aus dem jungen Priester wird ein Reformator.

Freitag, 26. Juli Zürich im Jahr 1519. Die junge Witwe Anna Reinhart lebt ein karges Leben zwischen Furcht vor der Kirche und Sorgen um die Zukunft ihrer drei Kinder, als die Ankunft eines Mannes in der Stadt für Aufruhr sorgt: Der junge Priester Huldrych Zwingli tritt seine neue Stelle am Grossmünster an und entfacht mit seinen Predigten gegen die Missstände der Katholischen Kirche heftige Diskussionen. Zwinglis revolutionäre Gedanken machen Anna Angst. Als sie aber beobachtet, wie Zwingli Nächstenliebe lebt und nicht nur predigt, gerät sie mehr und mehr in seinen Bann. Doch Zwinglis Erfolg wird rasch gefährlich.

A Star is born Aus der unbekannten Frau wird ein Star.

Samstag, 27. Juli In dieser Neufassung der tragischen Lovestory entdeckt der Country-Musik-Star Jackson Maine eine begabte Unbekannte namens Ally – und verliebt sich in sie. Ally hatte ihren Traum von der grossen Gesangskarriere schon fast aufgegeben, doch jetzt drängt Jack sie ins Rampenlicht. Während sie über Nacht zum Star aufsteigt, gerät die private Beziehung der beiden in eine Krise, weil Jack den Kampf gegen seine inneren Dämonen zu verlieren droht.

Mia und der weisse Löwe

Aus der kleinen Londonerin wird eine engagierte Löwenschützerin.

Montag, 29. Juli Das Leben der zehnjährigen Mia gerät aus den Fugen, als ihre Familie sich entscheidet, in Südafrika eine Löwenzuchtfarm zu übernehmen. Mia hat grosse Sehnsucht nach London und ihren alten Freunden. Eines Tages überrascht ihr Vater John die Familie mit einem weissen Löwenbaby, das auf der Farm geboren wurde. Bald erobert der kleine Löwe Charlie das Herz des Mädchens. Doch irgendwann ist Charlie zu einer grossen kräftigen Raubkatze herangewachsen. Und er wird zu einer Gefahr für die Touristen, die die Farm besuchen. Als Mia erfährt, dass ihr Vater Charlie verkaufen möchte, beschliesst sie, mit ihm zu fliehen.