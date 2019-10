Burgdorf zeichnet soziales Engagement aus

Die Stadt Burgdorf hat zwei Organisationen für ihr Engagement ausgezeichnet: Der Pfadiheimverein und die reformierte Kirche erhalten den Sozialpreis 2019. Der Pfadiheimverein stelle den Betrieb des Pfadiheims seit vielen Jahren in ehrenamtlicher Tätigkeit sicher, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. «Damit ermöglicht er Jahr für Jahr unzähligen Kindern tolle Erlebnisse in ihrer Freizeit.» Auch finanziell wird das Engagement belohnt: Der Verein erhält 5000 Franken.