Burgdorf gibt sich eine «Klima Force»

Deshalb wolle der Gemeinderat den Klimaschutz verstärken und viele bereits eingeleitete Massnahmen rascher vorantreiben. Auch gelte es, neue Handlungsmöglichkeiten zu suchen. In den letzten Jahren habe es in Burgdorf wenig neue Impulse gegeben. «Der Klimaschutz soll in alle laufenden, geplanten oder zu prüfenden Aufgaben, Konzepte und Strategien einfliessen», steht in der Mitteilung weiter.