Die Schaufenster sind verklebt, die weissen Denner-Schriftzüge abmontiert. Seit der Schliessung des Lebensmittelgeschäftes Ende Juni 2018 steht das Lokal im Gotthelf-Dorf leer.

«Bis vor wenigen Tagen war eine Nachfolgelösung in Sicht.» Ein Interessent habe die 220 Quadratmeter grosse Fläche im Stockwerkeigentum erwerben wollen, doch nun sei es an der Finanzierung gescheitert, sagt Liegenschaftsbesitzer Michael Fuhrer, der das gleichnamige Bauatelier in Lützelflüh-Goldbach führt. Die Pläne des Bewerbers möchte Fuhrer nicht nennen. Einzig: Vorgesehen war etwas in Richtung Gastronomie.