Braucht es hier wirklich ein Trottoir?

Die Ausgangslage ist speziell: Der Ersiger Souverän stimmt am ­Wochenende über eine 1,7 Millionen Franken teure Strassen­sanierung ab. Grundsätzlich ist das Projekt unbestritten, denn es müssen Wasserleitungen ersetzt werden. Dazu wird die Fahrbahn verbreitert.

Dennoch gibt es Kritik am Vor­haben: Einige Anwohner stören sich am geplanten Gehweg entlang der Rumendingenstrasse. Von der Einmündung Burgerweg bis zur Rudswilstrasse soll ein Trottoir mit einer Breite von 1,2 Metern erstellt werden.

Eine übersichtliche Stelle

Alan Hirschi wohnt mit seiner ­Familie an der Strasse, die von Ersigen nach Rumendingen führt. Er hat seinen Unmut über Facebook kundgetan. «Nein zum unnötigen Trottoir in der Gemeinde Ersigen», schreibt er auf dem ­sozialen Netzwerk.

Dort, wo das Trottoir gebaut werden soll, gibt es bereits einen gelb markierten Bereich für Fussgänger. Hirschi ist der Meinung, dieser habe sich bewährt. Er kann deshalb nicht verstehen, «wie man an der übersichtlichsten Stelle der Strasse einen Gehweg bauen kann».

Hirschi will, dass die Gemeinde nochmals über die Bücher geht. Und dies sei nur zu erreichen, wenn man das Vorhaben ablehne. Dabei betont der Ersiger explizit: «Ich bin nicht gegen die Strassensanierung.» Diese sei nötig. Doch das Trottoir sei nicht durchdacht, er sehe kein Konzept dahinter, kritisiert Hirschi.

Die SP empfiehlt ein Nein

Fritz Niederhauser, ebenfalls ­Anwohner der Rumendingenstrasse, beanstandet zudem: An den neuralgischen Punkten der Strasse würde die Sicherheitsproblematik dadurch trotzdem nicht gelöst. So zum Beispiel an der Kreuzung Rudswilstrasse, wo der Gehweg laut den Trottoirgegnern bereits einige Meter vor der Abzweigung aufhören soll. Oder weiter westlich Richtung Dorfzentrum: Im Bereich Gumishole ist die Rumendingenstrasse sehr eng. «Dort wäre ein Trottoir wichtig», erklärt Niede­r­hauser.

Ins gleiche Horn stösst auch Ernst Rolli, Ersigens Ortsgruppenleiter der SP Unteres Emmental. Er sagt, die Sache mit dem Trottoir sei aus Sicht der SP noch nicht abschliessend geklärt. Auch Rolli spricht die engen Strassenverhältnisse auf Höhe Gumishole an. Dort sähe er dringenderen Handlungsbedarf.

Die SP stellt die Sanierung der Strasse ebenfalls nicht infrage. Im Gegensatz zu Alan Hirschi seien sie sogar der Meinung, dass es ein Trottoir brauche, das Ganze sei aber nicht zu Ende gedacht. Deshalb empfehle die SP für die Urnenabstimmung ein Nein, damit die Situation nochmals genau geprüft werden könne.

Genügend Informationen

Die SP ist zudem der Meinung, die Anstösser hätten vorzeitig ins Projekt einbezogen werden müssen. Das sei nicht geschehen. «Die Anwohner wurden erst an der Orientierungsversammlung über die Pläne der Gemeinde informiert», sagt er. «Für dieses Geschäft wäre es wohl besser gewesen, die Bevölkerung etwas detaillierter zu informieren als nur mit der Abstimmungsbotschaft», sagt der Ersiger SP-Vertreter.

Dem stimmen Niederhauser und Hirschi zu: Die Sache mit dem Trottoir sei nicht gut kommuniziert worden. «Ich finde, wenn schon eine Urnenabstimmung nötig ist, sollte auch die ­gesamte Bevölkerung informiert werden und nicht nur die Anwohner», so Hirschi.

Gemeinderatspräsident Simon Werthmüller (SVP) erklärt, die Exekutive habe sich überlegt, eine Informationsveranstaltung für alle Bürger zu organisieren. «Wir sind aber der Meinung, dass mit der Abstimmungsbotschaft genügend Informationen zur Verfügung stehen.»

Der Einfluss von Tempo 30

Was die Kritik am Trottoir betrifft, beschwichtigt Werthmüller: «Wir befinden uns erst in der Grobplanung. Die Feinplanung der Strassensanierung nehmen wir erst nach der Abstimmung in Angriff.»

«In der ­Feinplanung ­werden wir noch im Detail anschauen, ob ein Trottoir überhaupt möglich ist.»Gemeinderatspräsident Simon Werthmüller

In der Grobplanung ist es aus seiner Sicht zwingend, ein Trottoir einzuplanen. Das gehöre dazu, wenn man eine solche Strassensanierung anpacke, so Werthmüller. «In der Feinplanung werden wir aber noch im Detail anschauen, ob ein Trottoir überhaupt möglich ist und ob es dort Sinn macht, wo es jetzt vorgesehen ist.»

Einen Einfluss könnte auch noch Tempo 30 darauf haben. Die Geschwindigkeitsreduktion ist in verschiedenen Quartieren im Grossraum um das Schulhaus ­geplant.

So auch auf der Rumendingenstrasse. Derzeit sei offen, ob Tempo 30 wirklich eingeführt werden könne, erklärt Simon Werthmüller. Noch sind Beschwerden hängig. Für Kritiker Alan Hirschi ist klar: «Wenn Tempo 30 kommt, braucht es kein Trottoir.»

Wie viel genau ein Gehweg auf der Rumendingenstrasse kosten wird, ist noch nicht klar. «Aber wenn wir schliesslich entscheiden, auf ein Trottoir zu verzichten, dann wird die Sanierung einfach etwas günstiger», so der Gemeinderatspräsident.

Ob es im Bereich der Kreuzung Gumishole/Rumendingenstrasse einen Gehweg geben wird, ist noch offen. «Wir müssten Land kaufen können und bei den Anstössern teilweise grosse Anpassungen machen», sagt Werth­müller. «Wir wollen nach der ­Abstimmung Verhandlungen aufnehmen. Deshalb sind wir vorsichtig, ob es klappt.»

Hirschi stellt letztlich klar, dass er auch damit leben kann, wenn die Sanierung angenommen wird. «Ich sehe mich dann nicht als Verlierer.» Allerdings müsse im Nachhinein niemand kommen und fragen, warum man ­dieses Trottoir nicht verhindert habe. (Berner Zeitung)