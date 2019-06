Bodenständige Miss gesucht

Modelmasse muss sie nicht haben, die zukünftige Miss Emmental. Auch muss sie nicht in High Heels und Bikini über den Laufsteg stöckeln. «Die Frauen können am Casting anziehen, was sie möchten», sagt Initiantin Ramona Targise und fügt hinzu, dass sie sich durchaus auch vorstellen könnte, dass sich jemand für eine Tracht entscheide.