In der Nacht auf Donnerstag sind ein 84-jähriger Burgdorfer und seine Frau in einer Ferienwohnung in Acapulco überfallen worden. Offenbar hätten sie sich gegen die Eindringlinge gewehrt, wie der «Blick» berichtet.

Die Täter hätten auf das Paar eingestochen, seien dann aber ohne Beute geflüchtet. Der Jazzmusiker sei noch an Ort und Stelle seinen Stichwunden erlegen, seine Frau – eine gebürtige Mexikanerin – mit schweren Verletzungen im Gesicht, am Hals, an den Händen und auf der linken Brustseite ins Spital gebracht worden. «Noch kämpfen die Ärzte um ihr Leben», schreibt das Boulevardblatt.