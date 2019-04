Beim dritten Anlauf stehen die Chancen gut

Aller guten Dinge sind drei. An dieser – zugegebenermassen etwas abgedroschenen – Redewendung hält sich Kirchbergs Gemeinderat derzeit fest. Denn er hofft, im dritten Anlauf die Zustimmung für den Neubau eines Gemeindewerkhofs zu erhalten. Am 19. Mai stimmen die Kirchbergerinnen und Kirchberger darüber ab. Und dieses Mal stehen die Chancen nicht schlecht, dass es klappen könnte. So zumindest konnte die Stimmung am Informationsabend gedeutet werden.