Beim Veloweg wird abgespeckt

Das Projekt

Zwischen Bätterkinden, Fraubrunnen und Jegenstorf fehlt heute eine alltagstaugliche, ­direkte und sichere Veloverbindung, die die Bedürfnisse von Arbeitspendlern, Freizeitsportlern sowie Schülern berücksichtigt. Die Absicht der beiden Regionalkonferenzen Bern-Mittelland und Emmental ist ein möglichst durchgehend asphaltierter Veloweg. Deshalb wurde in den letzten drei Jahren eine ­Planungsstudie durchgeführt. Dabei kommt den Planern der Doppelspurausbau des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) entgegen: Die dafür nötigen Baupisten könnten danach zu einem Radweg umgewandelt werden. Die 10,6 Kilometer lange Route würde also künftig zu einem grossen Teil neben dem RBS-Trassee verlaufen.

Der RBS rechnet damit, im Sommer 2019 mit dem Doppelspurausbau beginnen zu können und die Arbeiten Ende 2020 abzuschliessen. Wann genau die Alltagsveloroute befahrbar sein könnte, ist noch nicht klar. Jegenstorf und Fraubrunnen werden voraussichtlich an den kommenden Gemeindeversammlungen über ihren Finanzierungsanteil abstimmen. Auch die Bätterkinder Behörden wollen ihren Teil zur Umsetzung einer durchgehenden Veloroute leisten. Über die Ausführung entscheidet der Gemeinderat (siehe Haupttext).