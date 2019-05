Begegnungen in der Dämmerung

Die Nächte sind lang. Und wenn sie vorbei sind, wenn die Dämmerung einsetzt und das Meer mit den Eisschollen, die Berge und die verschneite Landschaft in einem grün-blauen Licht erscheinen lässt, ist das zauberhaft.

Ein neuer Tag kündigt sich an. Noch liegen die Häuser im Halbdunkel, das Licht in den Fenstern verrät, dass die Menschen nicht mehr schlafen. Doch so bleibt das den ganzen Tag.

Der Klopfer

Zwei Monate lang hat Jonas Kambli in Grönland miterlebt, wie es ist, wenn die Sonne nie über den Horizont steigt. Der Fotograf hat sich im Winter 2011 zu einem zweimonatigen Aufenthalt in Nordgrönland entschieden. Dort wurde er zum «Klopfer von Uummannaq».