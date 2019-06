Erdbestattungs- und Urnengräber in Reih und Glied, hier und da Familiengräber, das Gemeinschaftsgrab, gepflästerte Wege, Bäume, Sträucher und leere Grünflächen: Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Friedhof in Utzenstorf nicht von allen anderen im Land. Seine Lage ausserhalb des Dorfes und die in die Anlage eingeschlossene Abdankungshalle sind vielleicht etwas speziell – aber sonst? Nein, da ist kein Unterschied zu sehen.