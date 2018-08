Autolenker rast vor Polizei davon

Bei der Schule in Oberburg liess der Fahrer das gestohlene Auto zurück. Quelle: Google Maps

In Nacht auf Samstag kam es im Raum Burgdorf/Oberburg zu Verfolgungsjagd zwischen der Kantonspolizei und einem fliehenden Auto: Einer Patrouille der Kantonspolizei Bern fiel am Samstagmorgen gegen 3. 20 Uhr auf dem Emmenweg zwischen Burgdorf und Lyssach ein verdächtiges Fahrzeug auf.

Als die Polizisten den weissen Kleinwagen der Marke Fiat zur Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte dessen Lenker und fuhr in Richtung Burgdorf davon. Die Polizisten nahmen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. Zur Unterstützung wurden weitere Patrouillen aufgeboten.

Stark überhöhte Geschwindigkeit und riskante Manöver

Der Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug entlang der Kirchbergstrasse, Tiergartenstrasse, Lyssachstrasse und Technikumstrasse in Richtung Burgdorfer Altstadt. Anschliessend fuhr er via Rütschelengasse auf die Emmentalstrasse zum Rösslikreisel und von dort aus weiter Richtung Wynigen. Bei der Gyrisbergstrasse wendete der Lenker das Fahrzeug. Im Bereich der Siedlung Lorraine kam es zu einer Kollision mit einem parkierten Auto. Anschliessend fuhr der Fahrer zurück in Richtung Oberburg.

Während der Verfolgung stellten die Polizisten mehrmals fest, dass das Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und riskante Fahrmanöver vollzog. In Oberburg bog das Auto von der Emmentalstrasse auf die Ziegelgutstrasse ein und fuhr über den angrenzenden Golfplatz. Dort musste die Polizei die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen.

Lenker flieht zu Fuss

Der Kleinwagen konnte wenig später im Bereich der Schule Oberburg an der Stöckernfeldstrasse verlassen aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker zu Fuss in Richtung Bahnhof Oberburg geflüchtet ist. Erste Abklärungen ergaben, dass der weisse Kleinwagen im Kanton Solothurn gestohlen worden war.

Die Kantonspolizei Bern hat weitere Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere sucht die Polizei Personen, denen der weisse Kleinwagen der Marke Fiat aufgefallen ist oder die zwischen 3.30 Uhr und 5.30 Uhr zwischen der Schule Oberburg (Stöckernfeldstrasse) und dem Bahnhof Oberburg verdächtige Beobachtungen gemacht haben (tag/pd)