Zwei Personen sind am Samstag bei einem Selbstunfall auf der Hauptstrasse zwischen Burgdorf und Wynigen verletzt worden. Ihr Auto war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und daraufhin auf ein Bord am linken Strassenrand geraten.

Der Wagen überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Lenker und die Beifahrerin wurden verletzt; die Feuerwehr Burgdorf befreite sie aus ihrer misslichen Lage. Die Ambulanz fuhr die beiden ins Spital. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wie sie mitteilte.