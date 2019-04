Ausrangiert und auf der Suche  

Die Lacher werden weniger

«Spuk im Lokdepot» ist eine Produktion des Fauntheaters aus Bolligen. Unter der Regie von Jürg M. Fankhauser, der das Stück auch geschrieben hat, entfaltet sich ein Theater, das zu Beginn wie eine Komödie daherkommt. Mit fortschreitender Spieldauer werden die Lacher auf den Zuschauerrängen aber weniger.

Betroffenheit macht sich breit, denn immer mehr zeigt sich die Tragik der einzelnen Figuren. Fred etwa komponiert über jeden und jede flugs ein lustiges Liedchen, ist im Grund aber ein sehr einsamer Mensch; er übernachtet auf Friedhöfen, weil er es bei Toten dann doch besser aushält als bei Lebenden. Oder Crazy Hanna, die Dinge sieht, die andere nicht sehen, und mit den stählernen Ungetümen im Depot in den Himmel fliegen will. Alois nimmt sich ihrer an, lässt sich von ihr in ihre Fantasiewelt entführen – ist aber nicht imstande, seine eigenen Weichen endlich wieder auf «geradeaus« zu stellen. Seit seine Arbeit als Stellwerkwärter wegrationalisiert wurde, schlägt er sich als Kleinkrimineller durch.

Und was Aleisha auf ihrer Flucht – und davor – alles erlebt hat, mag man sich gar nicht vorstellen. Vor allem, als Hanna, die tatsächlich mehr zu sehen scheint als andere, eine kurze Episode aus Aleishas früherem Leben erzählt. Die Einzige, die mit beiden Beinen im Leben steht, ist Ida. Sie putzt zwar Bahnhoftoiletten, aufgeben kommt für sie aber nicht infrage. Ida ist es dann auch, die den anderen den Spiegel vorhält, sie auffordert, ihr Schicksal endlich in die Hand zu nehmen und vorwärtszugehen.

Viel Fingerspitzengefühl

Das Lokdepot, respektive die für die Aufführung ausgewählte Ecke, eignet sich gut als Kulisse. Die alten Lokomotiven und Wagen begrenzen das Spielfeld, geschickt nutzt Techniker Erich Affolter die Möglichkeiten, mit Licht und Schatten zu spielen. Etwa, wenn Fred von einer unheimlichen Begegnung auf dem Friedhof erzählt.