«Einsprecher ausserhalb dieses Perimeters müssen ihre Berechtigung nachweisen», sagt Jan Schenk, Projektkommunikator bei der Netzbetreiberin Swissgrid, auf Anfrage. Das Ausbauvorhaben der Gemmi-Leitung, wie sie im Volksmund genannt wird, hatte Swissgrid bereits im Jahr 2015 kommuniziert.

Ziel ist es, die Walliser Wasserkraftwerke stärker an das Schweizer 380-Kilovolt-Netz anzubinden. Nicht zuletzt deshalb, weil mit der Inbetriebnahme des neuen Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance im Wallis künftig mehr Strom aus der Wasserkraft zur Verfügung steht.

«Dieser kann ohne Beseitigung der Engpässe in der Infrastruktur nicht wie gewünscht zu den Stromnutzern transportiert werden», erläutert Jan Schenk. Deshalb will Swissgrid mit einer Spannungserhöhung und einer Modernisierung der Leitung zwischen Chippis und Bickigen die Transportmöglichkeiten steigern.

297 Masten

Die Leitung über die Gemmi mit 297 Masten wurde 1963 eigentlich für eine Betriebsspannung von 380 Kilovolt (kV) erbaut. Seither wird sie jedoch nur mit einer Spannung von 220 kV betrieben.

Das Bauvorhaben ist umfangreich. An 294 Masten sind bauliche Veränderungen vorgesehen, ohne die ursprüngliche Linienführung zu verändern. Etwa Fundament- und Mastverstärkungen oder ein Erhöhen der Seilzugspannung. Zudem sollen 30 Masten leicht erhöht werden.

Auf gewissen Abschnitten ist geplant, neue Leiterseile mit einem grösseren Querschnitt einzusetzen. Dadurch würden sich Geräusche verringern. Grob geschätzt will Swissgrid etwa 58 Millionen Franken in den Ausbau investieren. Dies mit dem Ziel, die neue Leitung im Jahr 2021 in Betrieb zu nehmen.