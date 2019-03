Aus dem Verkauf wird noch nichts

Mittlerweile haben sich nicht nur die Meinungen im Gemeinderat geändert, sondern auch das Baurecht. Statt in der Grünzone steht das Haus jetzt in der Ensembleschutzzone. Diese dient zwar der Freihaltung wichtiger Ortsansichten sowie der Umgebung schützens- und erhaltenswerter Bauten. Bestehende Objekte müssen nicht von der Bildfläche verschwinden, vielmehr können sie erneuert und im Umfang von 10 Prozent des Gebäudevolumens erweitert werden. Dieses Faktum erlaubte es dem Gemeinderat, die Veräusserung der gut 120-jährigen Liegenschaft im Baurecht ins Auge zu fassen.

Grundstück parzellieren?

Denkbar ist auch, das 1359 Quadratmeter grosse Grundstück zu parzellieren. Nicht zuletzt darum, weil die Stiftung Schloss Burgdorf den aktuell am Kronenplatz vorgesehenen Logistikplatz zum Alten Markt verlegen möchte. SP-Sprecher Yves Aeschbacher gab zu bedenken, der Verkauf der Liegenschaft berge die «potenzielle Unsicherheit», dass ein neuer Besitzer Einspruch gegen eine Neuerung am Schloss machen könnte. Und Esther Liechti (EVP) meinte, man solle mit dem Hausverkauf so lange zuwarten, bis das Schloss eröffnet sei.