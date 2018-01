Auf dem Weg zum Glück

«Jeder ist seines Glückes Schmied», sagt der Volksmund. Er muss es wissen. Also machen wir uns an die Arbeit und schmieden – Pardon – säen unser eigenes Glück. Wenn alles klappt, werden Freunde und Verwandte an Silvester mit einem Topf voller positiver Energie überrascht.

Tag 1, 19. Dezember 2017: Samen ist besorgt, Blumenerde und Pflanzgefäss stehen seit ein paar Stunden in der warmen Stube. Das Experiment Glücksklee soll ja nicht bereits in den ersten Minuten an schockgefrorenen Samenkapseln scheitern. Gesät ist dann rasch. Gefäss mit Erde füllen, Samen darauf verteilen, mit etwas Erde abdecken, sorgfältig angiessen. Fertig.

Tag 2, 20. Dezember 2017: Es tut sich nichts.

Tag 3, 21. Dezember 2017: Immer noch nichts. Geduld ist gefragt. Wie früher, in der Kindheit, wenn die Eltern uns während des Sonntagsspaziergangs losschickten, im Feld nach einem vierblättrigen Kleeblatt zu suchen. Gross war die Freude, wenn man eines präsentieren konnte. Was nicht immer der Fall war, denn Klee mit vier Blättern kommt in der Natur äusserst selten vor (siehe Kasten). Tempi passati. Erstens findet man weniger Wiesen mit Klee, zweitens wird das Glück unterdessen längst zu Tausenden in Treibhäusern gezogen und auf den Jahreswechsel hin verkauft. Apropos:

Tag 4, 22. Dezember 2017: Juhui! Die ersten Triebe haben sich durchgekämpft. Klein sind sie, so klein, dass es fast einer Lupe bedarf, sie zu sehen. Aber sie sind da.

Tag 5, 23. Dezember 2017: Es wer­den immer mehr. Die zarten Gewächse sind so zahlreich, dass sie die dünne Erdschicht, die den Samen bedeckte, gleich mit an­heben. Jetzt heisst es behutsam vorgehen. Zur Versorgung mit Feuchtigkeit werden die Kleinen aus der Sprühflasche geduscht; der Wasserstrahl aus der Giesskanne wäre zu stark.

Tag 9, 27. Dezember 2017: Offenbar ist die Temperatur im Zimmer etwas zu hoch. Der Glücksnachwuchs schiesst viel zu schnell in die Höhe, ist lang und dünn und sieht furchtbar zerbrechlich aus.

Tag 10, 28. Dezember 2017: Es führt kein Weg daran vorbei, der Klee muss pikiert werden. Er steht viel zu eng, als dass sich kräftige Pflanzen entwickeln könnten. Also dann: Vorsichtig werden einzelne Grünlinge herausgepickt und frisch eingesetzt. Möglichst tief in die Erde, sodass sie beim Weiterwachsen einen dickeren, kräftigeren Stängel ausbilden. Nach einer Stunde ist es geschafft – 65 Kandidaten haben den Sprung in die zweite Wachstumsrunde gemeistert. Der Rest landet auf dem Kompost. Tut mir leid.

Tag 13, 31. Dezember 2017: Nein, gescheitert ist das Experiment nicht – aber zeitlich arg in Ver­zug geraten. Jedenfalls wurden Freunde und Verwandte an Silvester nicht mit Glücksbringern Marke Eigenbau beschenkt. Sie müssen sich gedulden, bis die Pflanzen grösser sind – und nicht nur zwei, sondern vier Blätter haben. Aber wie sagt der Volksmund: «Das Glück kann man nicht erzwingen.» Er muss es wissen. (Berner Zeitung)