Die Holsteinkuh ist zweieinhalb Jahre alt und hat im vergangenen Dezember das erste Mal gekalbt und sie gehörte Anfang Februar bei der Vorschau in Oberburg zu den Siegerinnen. Beides sind Bedingungen dafür, bei der Starparade auflaufen zu dürfen.

Für Farah ist alles neu, ihr Züchter und Besitzer Walter Jost bezeichnet sich hingegen als «alten Fuchs» der Branche. Er ist 65-jährig, und seit er 1978 den Hof übernommen hat, nimmt er mit seinen Tieren immer wieder an solchen Paraden teil.

Walter Jost bereitet Farah auf den grossen Auftritt vor.

Ohne Extras

Neben Farah erhält ein Tier mit Heu und Öl den letzten Schliff. Ein Rind wird mit Glitzerspray besprüht. Draussen zieht ein junger Mann mit einem Rasierapparat Streifen über das Fell seiner Kuh. So sollen ihre Rippen besser zur Geltung kommen. Auf solche Extras verzichtet Walter Jost – seine Tiere sollen mit ihren angeborenen Qualitäten glänzen und punkten.

«Bschysse cha me nid», sagt der Landwirt. Die Richter seien sehr gut geschult und könnten erkennen, ob etwa ein Euter so gross und gefällig sei, weil die Kuh zu lange nicht gemolken worden sei.

Im Emmental sei das kein Problem, weiss Walter Jost. Rudolf Sommer, Präsident des Emmentalischen Fleckviehzuchtverbandes, erklärt: «Drei Männer kontrollieren, dass die Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter eingehalten werden.» Er hofft, dass sich trotz des schönen Wetters die Halle mit Besucherinnen und Besuchern füllt und der Anlass wie bisher immer unfallfrei über die Bühne geht.

Diskutiert wird nicht

Zu gewinnen gibt es an der Starparade vor allem Ruhm und Ehre. Sechs Pokale stehen am Rande des Sägemehlfeldes, das in der Markthalle eigens für diesen Anlass errichtet wurde. Die Tiere gehören zu der Rasse Simmentaler, Swiss Fleckvieh, Red Holstein oder Holstein und wurden von einem Experten bereits vor der Starparade in eine der insgesamt 19 Kategorien eingeteilt.

Walter Jost erklärt, das Resultat werde immer anerkannt, «da gibt es nichts zu diskutieren». Die Konkurrenz sei stark, sehr stark. Allmählich steigt die Nervosität des Züchters dann doch.

Im Hintergrund läuft dezent Musik, die Halle beginnt sich zu füllen. Den Start machen die Jungzüchter mit ihren Rindern. Bald stehen die ersten Sieger fest. Eine Ehrendame gibt einem der Gewinner einen besonders herzhaften Kuss.

«Ich glaube, das ist ihre eigene Kuh und der Mann, der sie vorgeführt hat, ist ihr Freund», erläutert Rudolf Sommer, der als Speaker amtiert, und dämpft so wohl die Hoffnung von einigen anderen Züchtern.

Nach jeder Runde erklärt der Richter seine Wahl. Alle achten auf das Fundament (also die Beine), wie verwachsen oder drüsig die Euter sind. Auch eine «schliffige Figur» punktet. Die Farben der Felle spielen keine Rolle.

Farah scheint froh, holt sie Larissa Megert aus dem ungewohnten Stall ab. Ruhig, aber bestimmt führt die Frau aus Affoltern die Kuh an die Sonne. Vor der Halle warten sie auf ihren Auftritt. Farah muht heiser, versucht auszubüxen, aber Larissa Megert hat sie fest im Griff. Sie flüstert dem Vieh ins Ohr, streichelt ihm immer wieder sanft über den Hals.