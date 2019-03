Ab sofort perfektioniert er das Kurzprogramm und die Kür in der Patinoire du Littoral in Neuenburg. Das Team Cool Dreams, das aus 19 Frauen und einem Mann besteht, die zwischen 14 und 19 Jahre alt sind, qualifizierte sich an den Schweizer Meisterschaften für die Teilnahme an der Heim-WM. Am Freitag und am Samstag gilt es ernst: Dann messen sich die Mitglieder des Eislaufclubs Burgdorf (ECB) mit 24 Team aus der ganzen Welt.

Synchronized Skating ist eine relativ junge Form des Eiskunstlaufes. Es gilt in der Gruppe so kunstvoll und synchron wie möglich über das Eis zu gleiten, im Gleichtakt passend zu der Musik zu punkten, ohne zu stolpern oder gar zu fallen. Eveliina Lundman ist die Trainerin von Cool Dreams: «Wenn wir einen routinierten Lauf haben, der das zeigt, was wirklich hart trainiert wurde und was wir können, dann bin ich zufrieden mit unseren Leistungen.»

Die 15 jungen Frauen und Dario Nocera, die bei den Wettkämpfen an den Schweizer Meisterschaften und dem jüngsten Schaulaufen mitliefen, werden in Neuenburg auf dem Eis stehen. Trainerin Lundman schliesst nicht aus, dass eine der vier Ersatzläuferinnen zum Einsatz kommt, weil jemand erkrankt und nicht ganz fit ist.

Dass der einzige Mann im Team der Captain ist, verdanke er nicht seinem Geschlecht, sondern seiner Erfahrung und seinem Können, erklärt die Trainerin.

Mit Medaillen zu rechnen, wäre mehr Illusion denn Traum. Unter anderem weil Amerika, Kanada, Finnland, Russland und Schweden in den vergangenen Jahren so erfolgreich waren, dass sie mit zwei Teams antreten dürfen. Diese bestehen aus Spitzensportlern, für die Synchronized Skating mehr ein sehr aufwendiges Hobby ist, wie beim Schweizer Team.

Zwischen 10 und 15 Stunden trainierten die Läuferinnen und Läufer im Emmental wöchentlich auf und neben dem Eis. «Eine Heim-WM ist sehr speziell, und unser Team hat während der ganzen Saison eine grosse Unterstützung vonseiten Swiss Ice Skating erfahren», erklärt Dario Nocera. Der Schweizer Eislaufverband habe die Emmentaler unter anderem mit Mentalcoaching und zusätzlichen Eiseinheiten unterstützt. Denn gerade die Trainings auf Eis sind relativ teuer.