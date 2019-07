Auch in Lyssach wird aufgerüstet

Künftig sollen die Nutzerinnen und Nutzer von Natels und anderen Mobilfunkgeräten der neusten Generation auch rund um Lyssach mit einer schnelleren Datenübertragung bedient werden. Laut einer zurzeit laufenden Baupublikation will die Swisscom ihre Mobilfunkanlage an der Brunnackerstrasse mit neuen Antennentypen versehen, will heissen: Die Anlage wird auf 5G umgerüstet.