Arbeitslos mit 61: «Bin für alles zu haben»

Bruno Hulliger ist ein sensibler Mann. Er spricht mit leiser Stimme, manchmal flüstert er fast. Oft lächelt er. Auch an diesem Morgen im Langnauer Migros-Restaurant lächelt er immer wieder, im sanften Blick blitzt trotzdem dann und wann etwas auf, das nach Schmerz aussieht, nach Enttäuschung und Angst. Bruno Hulliger ist 63 Jahre alt und seit zwei Jahren arbeitslos.

Die Angst ist inzwischen verflogen. Dafür gesorgt hat «Herr Fahrni» von der regionalen Arbeitsvermittlung (RAV), der ihm im Sommer 2017 eine Tabelle gezeigt hat. Zuvor aber war Hul­liger eineinhalb Jahre lang in einem Strudel gefangen, der ihn einfach nicht freigeben wollte.

«Wenn du zum Soz musst, bist du nicht mehr frei.»Bruno Hulliger

Bruno Hulliger aus Wasen ist einer von 37'824 Menschen in der Schweiz, die laut dem Staats­sekretariat für Wirtschaft über 50 Jahre alt und bei einem der Arbeitslosenämter gemeldet sind. Wovor Bruno Hulliger am meisten Angst hatte, aber war, einer von den rund 52'000 Menschen zu werden – von jenen über 50-Jährigen, die Sozialhilfe beziehen müssen. «Wenn du zum Soz musst, bist du nicht mehr frei», sagt er.

Die Hoffnung

Bruno Hulliger hatte schon viele Jobs in seinem Leben. Gelernt hat er Pelzzurichter, was ihm der Vater sozusagen befohlen hatte. Dann arbeitete er bei etlichen Firmen im Emmental und in der Region Bern, meist als Allrounder, als Schweisser, Metallbauer oder als Lagerist. Eine Zeit lang war er sogar Schausteller auf einem Lunapark, sass in einer Schiessbude, bediente das Karussell und half beim Auf- und Abbau.

Die Stelle wechseln zu müssen, war für Bruno Hulliger nie wirklich ein Problem. Auch nicht, als ihm 2011 bei der Verpackungsfabrik Mopac gekündigt wurde, nachdem seine Frau Franziska Hulliger, die auch bei der Mopac arbeitete, sich öffentlich gegen Lohnkürzungen ausgesprochen und daraufhin ihre Stelle verloren hatte.

Damals sei er noch optimistisch gewesen, sagt er. Habe sich keine Sorgen gemacht und fest daran geglaubt, wieder einen Job zu finden. Und fand ihn auch: als Hilfsmechaniker bei der Firma Emil Leibundgut AG in Sumiswald. Bei ihm vor der Haustür, quasi. «Ich war wirklich glücklich», sagt Hulliger. Der Chef habe ihm noch gesagt, dass er dann hoffentlich nicht nach einem Jahr schon wieder gehe. Hulliger war sich sicher: Hier kann er bis zu seiner Pension bleiben. Damals war er 58 Jahre alt.

Der Brief

Ende Februar 2016 liegt auf Bruno Hulligers Arbeitstisch ein Brief. «Lieber Bruno». Das Kündigungsschreiben ist kurz gehalten. Die Begründung: «Die wirtschaftliche Lage zwingt uns leider zu diesem Schritt.»

Bruno Hulliger verliert den Boden unter den Füssen. Er beginnt zu zittern, kann nicht mehr schlafen. Plötzlich sind sie da, die Existenzängste, das Gefühl der Nutzlosigkeit, die Selbstzweifel und immer die Frage nach dem Warum. Er weiss es bis heute nicht. Er habe sich nichts zuschulden kommen lassen, sagt er. Man habe ihn einfach vor die Türe gestellt, um ihn zu ersetzen. Seine Stelle, und das zeigen ausgedruckte Onlineinserate von damals, war umgehend wieder ausgeschrieben. Wenige Wochen später sei sie wieder besetzt gewesen. «Mit einem Jüngeren.»

Geschäftsführer Marc Leib­undgut widerspricht. «Wir haben Bruno Hulliger nicht durch einen Jüngeren, sondern durch eine Fachkraft ersetzt», sagt er am Telefon. Innerhalb der Firma seien die einzelnen Jobprofile neu definiert worden. Die Ansprüche auf Hulligers Stelle seien gestiegen. «Wir haben jemanden gesucht, der ausgebildet und daher selbstständiger ist.»

«Wir haben Bruno Hulliger nicht durch einen Jüngeren, sondern durch eine ausgebildete Fachkraft ersetzt.»Marc Leibundgut, Emil Leibundgut AG

Wie es auch gewesen sein mag. Offenbar ist es so, dass es immer mal wieder vorkommt, dass über 50-jährige Arbeitnehmer entlassen und ersetzt werden und dass sie es dann auf dem Arbeitsmarkt alles andere als einfach haben. Im Schnitt dauert es für so jemanden 1,5-mal länger, wieder einen Job zu finden, als für einen etwa 40-Jährigen. All das hat meist nur einen Grund: die Kosten. Dabei zählt nicht unbedingt der Reallohn, sondern vor allem die ­Pensionskassenbeiträge. Deshalb fordern Arbeitsanwälte, Vereine und auch etwa die Gewerkschaft Unia schon länger gewisse Massnahmen, um die Lage zu entspannen (siehe Kasten).

Die Drehorgel

Schon einen Tag nach der Kündigung kommt Bruno Hulliger in psychologische Behandlung: Sechs Wochen in der Tagesklinik in Burgdorf, drei Monate in Langnau, nochmals drei Monate in Bärau. Er ist krankgeschrieben und bekommt Taggeld. Immer wenn er als geheilt gilt, beginnt «die Drehorgel im Kopf» nach wenigen Tagen wieder zu leiern. Die Angst und Selbstzweifel lassen ihn nicht los. Eineinhalb Jahre lang bezahlt die Krankenkasse die Therapie.

Dann ab Sommer 2017 muss Bruno Hulliger stempeln gehen. Und dort, beim RAV, wartet eben «Herr Fahrni» und nimmt ihm die Angst. Er zeigt ihm auf, dass er noch bis zu seiner Pension im Juli 2020 Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. «Da fiel mir ein Stein vom Herzen» sagt Hulliger. Seither kann er mit seiner Situation besser umgehen. Wenn er auch mit knapp 2900 Franken auskommen muss, weiss er nun, dass er nicht auf das Sozialamt angewiesen sein wird.

Gerade konnte er sechs Monate lang in einer befristeten und geschützten Stelle in den Behindertenwerken Oberemmental (BWO) Bärau im Rahmen des Stellennetzes arbeiten. Das gefiel ihm gut. Er möchte bleiben. Nur macht ihm da die Arbeitslosenkasse einen Strich durch die Rechnung. Denn die BWO können keinen vollen Lohn bezahlen.

Eine Kompensationszahlung kann er von der Arbeitslosenversicherung aber nur bei einer orts- und branchenüblichen Entlöhnung bekommen. So muss Bruno Hulliger weiter seine vier Bewerbungen pro Monat schreiben und hoffen, dass ihm jemand eine Chance gibt. Denn er will nur eines: arbeiten. «Ich bin für alles zu haben», sagt er. (Berner Zeitung)