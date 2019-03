Darüber, im ersten bis dritten Stock, entstehen neben einem Gruppenraum lauter Einbettzimmer. Sie werden so eingerichtet, dass sie später ohne grossen Aufwand in Zweizimmerwohnungen umfunktioniert werden könnten. «Denn wer weiss heute schon, was in zehn Jahren sein wird?», sagt Urs Lüthi.

Der Direktor des Dahlia, das an der Lenggen 138 Betten anbietet, will rasch auf sich verändernde Bedürfnisse der Heimbewohner reagieren können. Deshalb wird ganz im Osten des ersten Obergeschosses auch eine Abteilung eingerichtet, die es so bisher nicht gab: ein grosser Raum mit sechs Betten, in dem Menschen mit schwerer Demenz ihre letzten Tage verbringen können.

Direktor Urs Lüthi und Verwaltungsratspräsidentin Barbara Dürst. Foto: Christian Pfander

Menschen also, die von der Umwelt nicht mehr viel mitbekommen, die es laut Lüthi aber beruhigt, wenn sie nicht allein in einem Zimmer leben.Im Dachgeschoss sind zudem sieben Wohnungen vorgesehen für Menschen, die keine Betreuung nötig haben, bei Bedarf aber einzelne Dienstleistungen beziehen könnten. Bis Ende Jahr sollen die Arbeiten im Ostbau abgeschlossen sein. «Wir sind auf Kurs», sagt Lüthi.

Schlag auf Schlag

Doch an eine Pause ist nicht zu denken, im Gegenteil: Mit grossen Schritten geht es auf den Umbau des Westgebäudes zu. Das entsprechende Baugesuch liegt öffentlich auf. Anders als im 1975 erstellten Ostbau sei im westlichen Teil aus dem Jahr 1990 keine Asbestsanierung notwendig, stellt Lüthi erleichtert fest.

«Wir wollen die Einschränkungen für unsere Bewohner und die Angestellten so kurz wie möglich halten.»Urs Lüthi, Direktor des Dahlia

Im Erdgeschoss, wo die Verwaltung und der Saal untergebracht sind, wird sich wenig ändern. Nur die Fassade werde energetisch saniert, sagt Lüthi. Der Saal werde nicht grösser, die in der Baupublikation erwähnte «Erweiterung» beziehe sich bloss auf die Gastgewerbebewilligung.