Amsterdam, Barcelona, Burgdorf

An diesem Mittwochvormittag ist es ruhig in der Oberstadt. Die Burgdorferinnen und Burgdorfer sind bei der Arbeit, haben keine Zeit für einen Bummel durch die Geschäfte. Und Ausflügler trifft man an einem solch gewöhnlichen Tag kaum an. Doch schon bald könnte sich das ändern. Im kommenden Frühling eröffnet das Schloss. Samt Jugendherberge, Museum, Standesamt und Restaurant. Sind die 115 Betten besetzt, dürften so einige Schulklassen und Touristen von nah und fern durch die Strassen der Altstadt schlendern. Wohl wird die Emmestadt nicht gerade zu einem zweiten Venedig, Barcelona oder Amsterdam. Geht die Rechnung auf, könnte sich die Zahl der Passanten aber vervielfachen.