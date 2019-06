Das Datum der Pressekonferenz sei nicht willkürlich gewählt. «Am 6. Juni 1926 wurde die Schweizerische Trachtenvereinigung gegründet», erklärte Hansruedi Spichiger, OK-Präsident des Bernischen Trachtenfestes. In knapp einem Monat wird der Anlass in Langnau über die Bühne gehen, und langsam nimmt er Konturen an: Der Festführer ist gedruckt, das Programm steht, und die Vorfreude bei den Verantwortlichen steigt merklich.