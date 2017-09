Am Märit wurde bezahlt – und heimgezahlt

Im Spätmittelalter war es nicht weit her mit der Wirtschaftsfreiheit. Handel, Handwerk und Gewerbe waren den Städten vorbehalten. Auf dem Land hatte sich die Bevölkerung gefälligst um die Urproduktion zu kümmern. Funktionieren konnte diese Arbeitsteilung nur, wenn der Mann vom Land seine Erzeugnisse auch tatsächlich in der Stadt zu Markte trug. «Nun kam es aber immer wieder vor, dass Händler und Spekulanten Vieh, Korn, Butter, Früchte und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse ausserhalb des Marktes aufkauften und verhandelten», schrieb Fritz Häusler. 1986 verfasste er im Auftrag der damaligen Bank in Langnau zu deren 100-Jahr-Jubiläum ein Buch über «Die alten Dorfmärkte des Emmentals».

Zu weit weg von der Stadt

Handwerk und Gewerbe entwickelten sich auch auf dem Land, die Arbeitsteilung war nicht mehr so klar. Da erwirkten die mächtigen städtischen Zünfte, dass die bernische Obrigkeit, den Dörfern ihre Märkte verbot. Nur zwei, Langnau und Herzogenbuchsee, waren davon nicht betroffen. «Offenbar sah die Obrigkeit ein, dass die Wege aus dem oberen Emmental in die nächstgelegenen Städte zu weit gewesen wären», stellt Madeleine Ryser, Leiterin des Regionalmuseums Chüechlihus, im aktuellen «Gemeinde-Info» fest. Fünf Wegstunden nach Burgdorf und mehr als sechs nach Bern wollte die Regierung den Oberemmentalern dann doch nicht zumuten. 1467 wurde das Langnauer Marktrecht in einer Verordnung festgeschrieben. Zum 550-Jahr-Jubiläum ist nun heute und übermorgen Langnou-Märit, wie der sechsmal pro Jahr stattfindende Anlass genannt wird.

Die genaue Geburtsstunde des Marktfleckens Langnau ist indes nicht bekannt. Fritz Häusler jedenfalls hatte «nicht den Eindruck», dass die ersten Urkunden von 1467 auf eine «erst kurz zuvor geschaffene Einrichtung» hinwiesen. Vielmehr schien ihm, die obrigkeitliche Anerkennung gelte einer Institution, «die schon auf ein gewisses Alter zurückblickt».

Wahrzeichen des Langnauer Marktorts war von 1519 bis 1900 die Kramlaube. Ein imposanter, auf Pfeilern stehender Bau, der im Erdgeschoss offen war, sodass dort Waren feilgeboten werden konnten, die vor Regen und Schnee geschützt werden mussten. Er stand auf dem Platz zwischen Kirche, Bären und Chüechlihus, wo er eines Tages dem Verkehr weichen musste.

Glaubenskrieg am Märit

Doch so gemässigt wie auf dem Bild aus der Sammlung des Heimatmuseums Chüechlihus ging es an den Markttagen in Langnau nicht immer zu und her. Der Märit stand zwar unter erhöhtem Schutz, Störungen galten als Friedensbruch und wurden mit hoher Busse bestraft. «Doch was vermögen Recht und Gesetz gegen den Übermut der Jugend, die so gern ihre Kräfte misst und dazu selten Gelegenheit findet», schrieb Häusler. Der Langnauer Markt habe denn «des Öftern den Schauplatz einer vaterländischen Prügelten abgegeben von der Art derjenigen, in die sich Jeremias Gotthelfs Vehfreudiger mit Wonne stürzten».

Als es im Maimarkt 1656 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, hatte das aber einen durchaus ernsten Hintergrund: den Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Reformierten. Die Entlebucher hätten sich drei Monate zuvor in Schangnau und Trub zu schweren Ausschreitungen hinreissen lassen, schrieb Häusler. Das wollten ihnen die Emmentaler nun heimzahlen. Einzelne Entlebucher seien deshalb am Langnau-Märit «in brutalster Weise verprügelt und sogar mit dem Tode bedroht» worden.

Zur Feier des Tages

Schlägereien sind heute und morgen in Langnau keine zu erwarten, wenn das Jubiläum ausnahmsweise mit einem zweitägiger Märit gefeiert wird. Neben dem traditionellen Warenmarkt beinhaltet er die Präsentation alten Handwerks und weitere historische Demonstrationen. Der Gewerbeverein Langnau am Albis wird mit mittelalterlich gewandeten Gästen Spanferkel braten. Der offizielle Jubiläumsakt findet für geladene Gäste im Kirchgemeindehaus statt.

Am «kalten Markt» vom 1. November werden acht Schauspielerinnen und -spieler in einem Stationentheater aus der Feder des Burgdorfers Hans Herrmann das Markttreiben um 1467 aufleben lassen. (Berner Zeitung)