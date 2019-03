Normalerweise kommt das Paar erst kurz vor Spielbeginn. Aber diesmal überliess es das Melken auf dem Hof in Riggisberg dem älteren Sohn und dem Lehrling. Damit Susanne und Hans Jörg Rüegsegger auch ihre Elternpaare mit ins Stadion nehmen konnten. Denn die SCL Tigers sind inzwischen fast ein Teil der Familie. Ob in Langnau oder auswärts, bis auf vier oder fünf Spiele sei diese Saison immer jemand von ihnen unter den Zuschauern gewesen, sagt sie. Wenn Susanne Rüegsegger schon in jungen Jahren jeweils in der Ilfishalle mitfieberte, tut sie es erst recht, seit ihr Jüngster ein Tiger geworden ist.

«Wir fahren dich nicht»

Stefan Rüegsegger war in der siebten Klasse, als er, ermuntert von seinen Juniorentrainern, von Wichtrach in die Ilfishalle wechseln wollte. «Er konnte das selber entscheiden, aber wir haben ihm klar gesagt, was es bedeutet», erzählt Hans Jörg Rüegsegger: «Wir können dich nicht fahren.»

Dem anderen Sohn und den drei Töchtern gegenüber hätten es die Eltern als unfair empfunden, wenn sie den Jüngsten mehrmals wöchentlich die 35 Kilometer nach Langnau ins Training gefahren hätten. Wollte Stefan Rüegsegger von den Tigers gefördert werden, musste er also nicht bloss die Schule wechseln, sondern auch in eine Gastfamilie umziehen. Letzteres war für die Bauern aus Riggisberg deshalb keine grosse Sache, weil sie Lehrlinge ausbilden und somit selber auch immer wieder Gastfamilie sind.

Hauptsache gesund

Immer öfter darf der inzwischen 21-Jährige nun für die erste Mannschaft der SCL Tigers aufs Eis. Und Vater und Mutter drücken die Daumen. «Als Eltern schaut man anders zu als früher», sagt Susanne Rüegsegger. Es gehe nicht mehr nur darum, dass der Club Punkte hole. «Natürlich fiebert man mit der Mannschaft mit, aber man hofft halt auch, dass dem Sohn kein Fehler passiert, und freut sich erst recht, wenn ihm etwas gelingt.» «Und wenn er gesund bleibt», fügt der Vater hinzu.

Um solche Momente miterleben zu können, ist das Ehepaar viel unterwegs. Es kann sein, dass Hans Jörg Rüegsegger an einem Abend in Lugano ein Spiel verfolgt, frühmorgens um halb zwei zurück ist in Riggisberg, dort vor dem Schlafen bei den Kühen einen Kontrollgang macht, um fünf Uhr wieder im Stall steht und um acht Uhr in Bern eine Sitzung hat mit dem Regierungsrat.