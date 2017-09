Alle unter einem Dach

«Der Zeitplan ist sehr optimistisch», räumte Barbara Grosjean ein. Dennoch hofft die Lauperswiler Gemeinderätin, dass bereits im Schuljahr 2020/2021 das durchlässige Schulsystem in ihrer Gemeinde eingeführt werden kann. Das heisst: Real- und Sekundarschüler besuchen den Unterricht am gleichen Ort, wo-bei in den Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik Niveauunterricht stattfindet.Betroffen von der Erneuerung wäre auch Rüderswil; denn derzeit besuchen die Siebt- bis Neuntklässler beider Gemeinden gemeinsam die Sekundarschule in Zollbrück. Die Primar- und Realschüler werden hingegen in Schulhäusern in ihrer Wohngemeinde unterrichtet.

Eltern miteinbezogen

In Zusammenhang mit der Ein-führung einer neuen Schulstruktur sei zudem in Zollbrück die Realisierung eines Oberstufenzentrums (OSZ) geplant, erklärte Grosjean an einem Infoanlass. Es war die zweite Veranstaltung zum Thema Schule. Vor knapp einem Jahr hatte eine Arbeitsgruppe, zu der auch Barbara Grosjean gehört, erstmals über das Projekt informiert. Damals ging es vor allem darum, den Puls der Bevölkerung zu spüren (wir berichteten). Später folgte ein Workshop, bei dem Eltern, ­Lehrpersonen und Behördenmitglieder ihre Ideen und Bedenken einbringen konnten. Den Entschluss, das Projekt voranzutreiben, fällten letztlich die Exekutiven beider Gemeinden.

Entstehen soll das OSZ in der Schulanlage Zollbrück. Diese verfügt über eine Aula, eine Turnhalle und einen Sportplatz. Sollte das durchlässige Schulsystem eingeführt werden, besuchen schätzungsweise 150 Oberstufenschüler den Unterricht in Zollbrück. Der benötigte Raum soll mittels eines Anbaus geschaffen werden.

Noch offene Fragen

Mit der Realisierung eines OSZ wären die Tage des alten Sekundarschulhauses gezählt. Ebenso würde das Schulhaus Ebnit oberhalb Zollbrück geschlossen. Die knapp 40 Schüler müssten voraussichtlich den Unterricht in Mungnau besuchen.

Obwohl bereits viele Abklärungen gemacht wurden, gibt es noch offene Fragen: Beispielsweise, was mit dem alten Sek- wie auch dem Ebnit-Schulhaus passieren soll. Auch fehlen noch Antworten betreffend die Schulleitung, den Schülertransport und die Finanzierung. Zu den Kosten war Barbara Grosjean keine Zahl zu entlocken. Ein Mann sagte in der anschliessenden Fragerunde, dass pro Schulzimmer mit etwa 300 000 Franken gerechnete werden müsse. Diese Zahl bestätigte Grosjean nicht. Auch konnte sie keine Auskunft geben über die Anzahl neuer Schulräume und wie der Anbau dereinst aussehen soll.

Klarheit schaffen soll eine Machbarkeitsstudie, die 2018 in Angriff genommen wird. Einfliessen wird dann auch die Anregung eines Teilnehmers, der sich zur Verkehrssituation äusserte. Sorge bereitet ihm, dass der Schulweg zum OSZ viele Schüler über die Kantonsstrasse führen wird.

Geplant ist ein dritter Infoanlass. Danach kann im Idealfall die Bevölkerung von Rüderswil und Lauperswil zeitgleich im Frühling 2019 über das neue Schulsystem und das OSZ abstimmen.

(Berner Zeitung)