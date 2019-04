A1: Jetzt gilt es ernst

Dies soll in den Nächten vom 24. bis zum 27. April in Richtung Bern und vom 29. April bis zum 2. Mai in Richtung Zürich passieren. Während dieser Zeit wird die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Grundsätzlich wird bis Ende August 2019 vor allem auf dem Pannenstreifen gearbeitet. Es könne aber, so teilt das Astra mit, trotzdem zu «einzelnen Nachtsperrungen zusätzlicher Fahrspuren« kommen.

Die A1 wird in den kommenden Monaten zwischen Kirchberg und Kriegstetten erneuert. Dabei werden der Belag, die Entwässerung, der Mittelstreifen und die Leitplanken ersetzt. Auch Brücken und Unterführungen werden instand gesetzt. In der Regel werden zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Dadurch werde das Staurisiko im betroffenen Abschnitt minimiert. (we/tg)