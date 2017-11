56 mal Maria und Josef locken nach Langnau

Sie sind aus grobem Holz geschnitzt: Maria und Josef mit dem Jesuskind im Stall von Bethlehem. Diese Krippe vor dem ­Regionalmuseum Chüechlihus haben Bewohner der Stiftung ­Lebensart aus Schwartenbrettern angefertigt. Doch längst nicht nur traditionelle Krippen können gegenwärtig in Langnau und Bärau bestaunt werden.

Im Schaufenster des Blumengeschäfts Weber etwa hängen verschiedene filigrane Holzbildchen mit Weihnachtssujets.Geschäftsinhaberin Annelies Haldemann stellt ihr Fenster seit Beginn des Krippenanlasses zur Verfügung. Dieser wurde vor fünf Jahren von der örtlichen Gruppe Sternsingen in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Pro Langnau ins Leben gerufen.

Kurzer Beschrieb

«Die Rückmeldungen sind jeweils positiv», sagt Haldemann. Nicht nur Kunden fänden an den Darstellungen Gefallen, es kämen auch Besucher vorbei, die bewusst einen Rundgang durchs Dorf machen, um die verschiedenen Krippen zu betrachten. Auch in der Bernerlandbank steht Jahr für Jahr eine Krippe in der Schalterhalle.

«Den Leuten gefällt der Anlass», sagt Filialleiter Mathias Zürcher. Das bestätigt auch Christian Haussener. Er ist Koordinator und Mitglied des Sternsingens. «Viele Auswärtige fahren extra wegen der Ausstellung ins obere Emmental», weiss er. Haussener kann jedoch nicht abschätzen, wie viele Leute sich jährlich die Ausstellung ansehen.

Anhand eines Situationsplanes können sich die Besucher orientieren, wo welche Krippe steht. Dieser liegt im Reisezentrum BLS und in einzelnen Geschäf­ten auf. Eine bis zwei Stunden müsse man für den Rundgang einrechnen, rät Haussener. «Bei jeder Krippe hat es einen Beschrieb mit Angaben zu Herkunft und Besitzer.»

Sechs Wochen

56 Krippen sind dieses Jahr in Schaufenstern, auf Vorplätzen oder im Innern von Gebäuden platziert. Allesamt befinden sich in Privatbesitz und werden für die Ausstellungsdauer von gut sechs Wochen zur Verfügung gestellt.

Eröffnet wird die Ausstellung offiziell morgen, am verkaufsoffenen Sonntag. Heuer gibt es zudem aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der Krippenausstellung eine Jubiläumsschau im Kirchgemeindehaus und im Pfarreizentrum. Gemeinsam stellen dort die reformierte und die katholische Kirche ihre eigenen Krippen aus.

Die Krippenausstellung dauert von Sonntag, 26. November, bis 14. Januar 2018. (Berner Zeitung)