54-jähriger Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Beim Lyssach Center ist ein 54-jähriger Töfffahrer tödlich verunglückt. Quelle: Google Streetview

Am Montagabend kam es gegen 19 Uhr bei der Einkaufsmeile in Lyssach zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Motorrad vom Kreisel beim Parkplatz des Lyssach Centers in Richtung des Kreisels an der Bernstrasse, als er aus noch ungeklärten Gründen plötzlich zu Fall kam. Der Motorradfahrer prallte auf einen Begrenzungsstein am rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bis zum Eintreffen des Ambulanzteams wurde er von Passanten erstversorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht. Trotz der Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann wenig später im Spital seinen Verletzungen erlag. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (tag)