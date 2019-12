521 Unterschriften gegen Aldi-Überbauung

Damit, so meinte man, seien die Bedenken der Bewohner rund um den Ilfiskreisel zerstreut und die Zonenplanänderung sei nicht mehr gefährdet. Aber nun teilte Gemeinderat Bernhard Gerber (SVP) dem Parlament mit, dass 521 Unterschriften gegen das Planwerk gesammelt worden seien. Für ein Referendum wären 300 Signaturen nötig gewesen. Somit ist es gut möglich, dass das Stimmvolk an der Urne darüber entscheiden wird.

Als Argument für die Unterschriftensammlung habe das Komitee Bedenken bezüglich des Verkehrs ins Feld geführt, sagt Gerber auf Nachfrage. Am 18. Dezember finde eine Besprechung statt. «Je nach Ergebnis wird das Volk entscheiden, was am Ilfiskreisel möglich sein wird.»

