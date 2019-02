Die Bernstrasse musste aufgrund des Unfalls für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Karte: Google Maps

Am Samstagnachmittag ist ein Velolenker in Schüpbach schwer gestürzt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagvormittag mit.

Der Unfall ereignete sich gegen zwei Uhr nachmittags zwischen Langnau und Schüpbach. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr der 43-Jährige mit dem Fahrrad von Langnau herkommend auf der Bernstrasse in Richtung Schüpbach. Kurz nach der Verzweigung Ey touchierte er mit dem Vorderrad seines Velos das Hinterrad eines vorausfahrenden Fahrradfahrers und kam in der Folge zu Fall.