100 Franken weggewischt

Die Frage ist so alt wie das erste Handy: Ist der Gebrauch eines Mobiltelefons während des Autofahrens erlaubt – und wenn ja: unter welchen Umständen? Laut Strassenverkehrsgesetz müssen Fahrzeugführer ihren Wagen ständig so beherrschen, dass sie ihren Vorsichtspflichten nachkommen können. Nur: Was heisst «ihren Vorsichtspflichten nachkommen»?

Einen Autofahrer, der sein Handy auf der Autobahn sekundenkurz in der Hand gehalten hatte, sprach das Bundesgericht frei. Die Justiz konnte dem Mann den Gebrauch des Smartphones nicht nachweisen. Hätte er telefoniert oder etwas geschrieben, wäre er nach Ansicht von Rechtsgelehrten kaum ungeschoren davongekommen.

Einen anderen Verkehrsteilnehmer, der mit dem iPhone in der Hand seinen Wagen lenkte, während er mit der anderen Hand seinen Kopf abstützte, verknurrte «Lausanne» zu einer Busse von 540 Franken.

Mit Daumen über Bildschirm

Mit einem Handyfall musste sich gestern auch Einzelrichter Manuel Blaser vom Regionalgericht Emmental-Oberaargau befassen: Ein Bündner war im Januar dieses Jahres mit seinem Lieferwagen auf der A1 unterwegs gewesen, als ihn bei Utzenstorf eine Polizeipatrouille überholte.

Beim Vorbeifahren sahen die Ordnungshüter den 47-Jährigen mit seinem Handy hantieren. Er habe mit dem Daumen über den Bildschirm gestrichen und auf den Tasten herumgetippt, sagten die Beamten vor Gericht. Das stimme nicht, behauptete der Beschuldigte: Er habe auf dem Navi nur husch nach oben gescrollt, um sich zu vergewissern, ob er auf dem richtigen Weg sei.

Die Staatsanwaltschaft büsste den Ostschweizer mit 300 Franken und auferlegte ihm die Gebühren von 150 Franken. Dagegen erhob der Mann Einspruch. «Ich hatte das Geschehen auf der Strasse immer im Auge», stellte er gegenüber dem Richter fest. «Das Smartphone war auf der Höhe des Armaturenbretts. Wenn ich im Radio einen anderen Sender gesucht hätte, wäre das gefährlicher gewesen.»

In dieselbe Kerbe schlug sein Verteidiger. Inwiefern das Wischen über das Handy den Beschuldigten hätte ablenken sollen, gehe aus den Akten nicht hervor – ganz im Gegenteil: Dem Polizeirapport sei zu entnehmen, dass an seiner Fahrweise nichts auszusetzen gewesen sei. Den oder die Tankanzeige konsultiere jeder Automobilist regelmässig, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Von einer Verkehrsregelverletzung könne folglich keine Rede sein, schloss der Verteidiger und empfahl, den Mann freizusprechen.

Flüchtiger Blick

Manuel Blaser verurteilte den Angeklagten zu einer Busse von 100 Franken sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von. Für ihn sei klar, dass der Mann erst das Smartphone in die Hand genommen, dann darüber gewischt und schliesslich «zumindest einen flüchtigen Blick» darauf geworfen habe. In dieser Zeit habe der Automobilist seinen Vorsichtspflichten nicht nachkommen können, konstatierte der Richter.

«Ihre Nachschau auf dem Handy ist sicher weniger gravierend als das Tippen einer SMS», fügte er an. «Doch wenn der Lastwagen vor Ihnen plötzlich abgebremst hätte, wäre Ihre Reaktion mit Bestimmtheit verzögert gewesen.» Damit habe für ihn und andere Verkehrsteilnehmer «eine erhöhte Gefährdung» bestanden. (Langenthaler Tagblatt)