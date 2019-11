Zwei Verletzte bei Unfall auf A6

Die Lenkerinnen des mittleren und des hintersten Autos wurden beim Unfall verletzt. Während den Unfallarbeiten musste der Verkehr für rund eine Stunde über den Normal- sowie den Pannenstreifen geführt werden. Es kam in der Folge zu Rückstau in Fahrtrichtung Bern. Zwei der drei am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.