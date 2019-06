Zwei junge «Daumenäffchen» im Dählhölzli

Nach einer Tragzeit von 140 Tagen hat das Zwergseidenaffen-Weibchen am 16. Juni Zwillinge geboren, wie der Tierpark Bern am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Die kleinsten echten Affen der Welt sind ausgewachsen ca. 100 bis 140 Gramm leicht und einschliesslich Schwanz maximal 23 cm lang. Bei der Geburt wiegen die Jungen gerade mal 15 Gramm.