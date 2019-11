Zuzwil startet ohne Budget ins nächste Jahr

Die Fusion kommt auf die Agenda

An der nächsten Gemeindeversammlung wird bei der Bevölkerung der Puls in Sachen einer möglichen Gemeindefusion genommen. Die Versammlung hat am Mittwoch einen entsprechenden Antrag mit 84 Stimmen für erheblich erklärt.

Es geht dabei erst darum, ob Fusionsgespräche mit Jegenstorf oder einer anderen Gemeinde gewünscht werden. Angesichts der finanziellen Umstände müsse man sich Gedanken über die Zukunft machen, begründete der Antragsteller.