Eine Farce sei das, ruft der Privatkläger. Er steht vor dem Berner Amthaus, wo er gerade eine Niederlage hat einstecken müssen. Seinem Kontrahenten, dem Gewinner, wirft er ein paar Drohungen und Flüche an den Kopf. Der blafft zurück, steckt sich eine Zigarette an und macht sich davon, mit Freundin und Hund, auf in den nächsten Spunten.