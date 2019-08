YB-Fans errichten «Walk of Fame» vor dem Stadion

Ein bisschen Los Angeles vor dem Stade de Suisse. Auf dem Platz vor dem Stadion reihen sich zahlreiche Sternen-Kleber auf dem Boden aneinander. Nicht in Rot-Schwarz, wie es auf dem echten «Walk of Fame» auf dem Hollywood-Boulevard der Fall ist, sonder natürlich in den Farben Gelb und Schwarz. Und auf den Sternen stehen nicht Namen von Filmstars, sondern Namen wie Chapuisat oder von Bergen - eben die Stars von YB.