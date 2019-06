Wo die Aare zurückjodelt

Innerrhoden – Zimbabwe

Weiter gehts ins Rathaus. Vor dem Bergbild im grossen Saal klärt die Naturjodlerin über den Charakter verschiedener Jodelgesänge auf: «Sie sind wie Regionen. Die Gesänge aus Appenzell Innerrhoden sind hohe, bewegte Jodel.»

Und repräsentierten demnach das Hochland und das Gebirge. «Die aus Ausserrhoden sind viel tiefer und ruhiger.» Im Anschluss trägt Zehnder die Gäste über den Globus hinweg auf einen anderen Kontinent und singt eine afrikanische Melodie mit Jodelcharakter.

Dieses Beispiel aus Zimbabwe zeigt auf, wie nahe sich Rhythmen aus ganz verschiedenen Ecken der Welt stehen. Er fordert die Gesangsbegeisterten auf, hemmungslos in die Welt zu jauchzen und insbesondere in die Berge hinaus zu singen.

In der Regel rege das andere Wandernde an – «und das Echo hört nie mehr auf». Auf das Jodeln spreche das Echo besonders an. Ein hoher Ton werde viel weiter getragen als ein tiefer und daher auch stärker reflektiert.

«In eine Wüste ruft man nicht. Dort liegt es auf der Hand, dass kein Echo antwortet.»Christian ZehnderStimmakrobat und Obertonsänger

Zum Schluss verrät der Stimmenkünstler den Aareschwimmern, wie sie unter der Lorrainebrücke ein starkes Echo erzeugen. Sein starkes Stimm- volumen reicht für ein siebenfaches Echo. Generell hallen Einzelstimmen am schönsten wider, so Zehnder.

Je tiefer der Wasserstand der Aare, desto vorteilhafter fürs Echo. Idealerweise stösst man den Juutz in der Mitte des Brückendurchgangs aus. Dort sei der Widerhall am stärksten. Und dann klingt das Echo unter der Lorrainebrücke vielleicht fast so kräftig wie in den Bergen.

Ausstellung: «Echo. Der Berg ruft zurück», Alpines Museum, Bern, bis 27.10.2019.