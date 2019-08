Wieder westwärts

Die Rückreise ist der Moment, Bilanz zu ziehen. Was war in den letzten drei Monaten positiv, was negativ? Am schlimmsten ist die Erinnerung an die stinkende Luft. Unvergesslich die Schornsteine der Ölraffinerien und der Schwerindustrie, auch die Lastwagen, die uns oft lebensgefährlich überholten und mit kohlrabenschwarzen Abgasen einnebelten. Dazu kam das Wissen um radioaktive Flüsse und Seen.

Ein weiterer Minuspunkt ist die Art, wie in Russland mit Tieren umgegangen wird. Da sind oft Kälber und Ziegen in brütender Hitze angebunden, ohne Wasser oder Schatten. Hunde, die ihr Leben entweder auf der Strasse oder an einer kurzen Kette verbringen, begegneten uns auch unzählige. Seltsam, erlebte ich die Russen doch sonst als äusserst warmherzig und gefühlvoll.