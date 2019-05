Wieder demonstrierten Tausende für das Klima

«Runter mit dem CO 2 »: Der Demonstrationszug kurz nach der Nydeggbrücke. Video: Christian Häderli

Viele lokale Veranstaltungen

Es wurde heute aber nicht nur auf den Strassen der grossen Städte demonstriert. In Münsingen etwa haben am Vormittag rund 60 Personen dem Gemeinderat einen Brief überreicht. Darin forderten sie die Ausrufung des Klimanotstandes.

Bereits am Morgen hatten in Münsingen, Köniz, Burgdorf, Langenthal und Thun Klimastreiks stattgefunden. Ein Sprecher der Thuner Organisatoren sagte auf Anfrage, schätzungsweise 500 Personen hätten teilgenommen. In Köniz waren es 400 und in Münsingen 60, wie die Organisatoren bekanntgaben.

Das Regionalradio «Radio32» berichtete, in Langenthal seien 100 Menschen auf die Strassen gegangen und in Burgdorf waren es laut einem auf Twitter verbreiteten Foto eines Organisators rund 30. Insgesamt macht das rund 3600 Personen. In Biel war ein Klimastreik Mitte Nachmittag geplant.

Fünf vor zwölf, Helvetiaplatz, Bern: Um diese Zeit an diesem Ort wollten aber alle dabei sein, hier vereinigten sich die lokalen Protestaktionen zu einer grossen Kundgebung.