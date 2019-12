Wie ein Dorf seinen neuen Präsi wählt

Von da an geht es schnell. Einen Gemeinderat gilt es zu ersetzen – den gewissenhaften Mann, der die Leute zuvor durchs trockene Budget geführt hat. Martin Stettler heisst er, er verabschiedet sich mit feuchten Augen und bedankt sich bescheiden für die lehrreiche Zeit. Rothenbühler überreicht ihm einen Gutschein und zwei Flaschen Wein. Den Posten übernimmt ein Mann, der seit Jahrzehnten in der Gemeinde lebt und in der Autobranche arbeitet: Daniel Hirschi. Er war der einzige Kandidat für den freien Sitz.

Nach gut zwei Stunden ist die Gemeindeversammlung zu Ende. Die Arnerinnen und Arner haben ihr Budget verabschiedet und neue Leute in die Gemeindeexekutive gewählt, 260'000 Franken für neue Toiletten in der Schulanlage gesprochen und Jungbürgerinnen beklatscht. Mehr als das. Sie haben an diesem Nachmittag gezeigt, was so eine Versammlung eben auch bieten kann: Spannung, Mitsprache, Demokratie.

Und Kurt Rothenbühler? Der hat sich ein Skiabo und neue Bretter gekauft.