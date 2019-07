Wie der Wind die Aaretemperatur beeinflusst

29. Juni 2019: Es ist mit 32 Grad hochsommerlich heiss. Ein Bad in der Aare in Bern ist eine ziemlich frische Angelegenheit, den ganzen Tag ist sie nicht wärmer als 16 Grad.

30. Juni 2019: Wieder ein hochsommerlicher Tag, diesmal werden sogar 35 Grad erreicht. Die Aare ist mit 20 Grad angenehm warm, viele Leute geniessen das Badevergnügen.

Allein mit der etwas höheren Lufttemperatur lassen sich die 4 Grad Differenz nicht begründen. Tauchen wir ein in das Mysterium Aaretemperatur.

Der Faktor Schneeschmelze

Um zu verstehen, warum solche Unterschiede auftreten können, ist eines zentral: Die Aare ist ein Gebirgsfluss, sie entspringt im Grimselgebiet. Auf ihrem Weg Richtung Bern sammelt sie Wasser aus dem gesamten Oberland auf. Im Frühling und Frühsommer fliesst das Schmelzwasser aus allen Zwei-, Drei- oder Viertausendern hinein. Der Wasserstand ist hoch. Dementsprechend braucht es viel Sonneneinstrahlung, um das Nass aufzuwärmen. 2019 kam nun noch eine Besonderheit in der Wetterentwicklung hinzu. «Die Schneemenge im Winter war durchschnittlich, die Monate April und Mai blieben aber kalt. Der Schnee blieb länger liegen», beschreibt Bernhard Wehren, der Bereichsleiter Seeregulierung beim Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern, die Wetterlage in der ersten Jahreshälfte.

Der Faktor Bise

In den heissen Junitagen dann schmolzen grosse Mengen des kühlen Weiss innert kurzer Zeit ab; dementsprechend gross war die Abflussmenge. Selbst bei 35 Grad Hitze erwärmte sich das Wasser nur auf 20,5 Grad. Am Vortag des 29. Juni wehte dazu noch die Bise. Diese sorgte dafür, dass die warme Oberflächenschicht des Wassers vom Abfluss des Sees in der Thuner Bucht weggespült wurde. Die Folge war, dass nur noch kaltes Wasser abfloss; die Aaretemperatur sank stark. Dann hörte die Bise auf zu wehen; das Nass erwärmte sich.

Aus diesem Grund erreicht die Aare stets die höchsten Temperaturen bei Windstille oder nicht allzu starken Winden aus südlichen Richtungen. Dann bleibt das warme Oberflächenwasser in der Thuner Bucht oder wird gar noch reingespült. «Der Einfluss des Windes ist für die Erklärung der Temperaturschwankungen der Aare in Bern zentral», sagt Bernhard Wehren.

Allerdings: Wohlig warm ist das abfliessende Aarewasser in Thun nie. Dies weil vor allem Wasser aus den unteren Schichten aus dem Thunersee wegfliesst, wie Bernhard Wehren erklärt.

Der Faktor Schleuse

Aareschwimmer in Bern spekulieren gerne darüber, dass in Thun an einer Schaltzentrale über die Aaretemperatur in der Hauptstadt entschieden werde. Doch: Den bösen Schleusenwärter, der beim Seeabfluss in Thun am Drücker sitzt und per Knopfdruck viel kaltes Wasser den Fluss hinablässt, gibt es nicht.

Einen menschlichen Einfluss aber sehr wohl. «Fachleute unseres Amtes beurteilen die Lage bezüglich der Gesamtwassermenge mehrmals täglich», sagt Wehren. «Das Ziel dabei ist, den Pegel des Thunersees im Normalfall stabil zu halten.» Diese Entscheide haben einen massgeblichen Einfluss auf den Wasserstand der Aare in Bern. Wie viele Kubikmeter pro Sekunde flössen, habe aber nicht den grössten Einfluss auf die Temperatur. Auch wenn bei niedrigem Wasserstand die Sonne rascher für eine Erwärmung sorgen könne.

Warme Aare im Oberaargau

Die Hauptstadt ist nur einer von vielen Orten im Kanton Bern, wo in der Aare gebadet werden kann. In Brienz ist dies nur Kälteresistenten zu empfehlen. Das Wasser hat sich auf dem Weg vom Ursprung noch überhaupt nicht erwärmt und ist selten über 10 Grad warm. Im Oberaargau hingegen ist die Aare viel breiter und fliesst langsamer, die Temperatur ist stets etwas höher im Vergleich zu jener in Bern. Windrichtung und Schneeschmelze spielen kaum eine Rolle; wie bei einem Flachlandsee bestimmt vor allem die Lufttemperatur jene des Wassers.

Die Herbst-und-Winter-Aare

Gegen den Herbst hin verändert sich die Charakteristik des Flusses. Schmelzwasser fliesst nun keines mehr von den Bergen ab, der Wasserstand ist – ausser bei starken Niederschlägen – niedriger, das Nass kann sich besser erwärmen. In der zweiten Hälfte September, manchmal gar im Oktober, ist die Aare bei Schönwetterlagen oft noch recht warm. Was es indes um diese Jahreszeit nicht leiden mag, sind Kaltlufteinbrüche mit Höchsttemperaturen um die 10 Grad. Dann kühlt die Aare stark ab.

Die Herbstsonne kann das Wasser nicht mehr richtig erwärmen. Die Zeit der Winterschwimmer bricht an. Einige von ihnen haben sich sogar am 27. Februar 2018 in die Aare begeben, bei 3 Grad Wasser- und minus 10 Grad Lufttemperatur. An jenem eiskalten Tag, als selbst die warm eingepackten Fans beim 2:0-Cup-Halbfinalerfolg von YB gegen Basel im Stade de Suisse froren.