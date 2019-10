Wie das Wasser möglichst gerecht verteilt wird

Besonders hart traf es Aarau. Hier setzten die braunen Fluten nicht nur das örtliche Kraftwerk ausser Gefecht und, weil nun der Abfluss geringer war, in der Folge auch die angrenzenden Quartiere unter Wasser. Der reissenden Strömung vermochte auch das Ufer nicht standzuhalten. Besonders arg in Mitleidenschaft gezogen wurde die sogenannte Zurlindeninsel, an der im Normalfall die Aare zur Rechten und der Kraftwerkskanal zur Linken vorbeifliesst. An der engsten Stelle durchbrach der hochgehende Fluss den schmalen Landstreifen und ergoss sich in den Kanal, was prompt zu noch mehr Rückstau und noch mehr Zerstörung führte.

Mit insgesamt 38 Millionen Franken bezifferten die Experten später die Schäden, die bei diesem Jahrhunderthochwasser allein in Aarau entstanden. Kein Wunder, setzte schon während der Aufräumarbeiten unüberhörbar harsche Kritik an die Adresse der Verantwortlichen flussaufwärts ein: Die Aargauer Behörden warfen ihren Kollegen in Bern vor, aus Angst vor Hochwasserschäden auf eigenem Boden die Tore am Regulierwehr in Port zu stark geöffnet, den Bielersee zu stark geleert zu haben. Die sogenannte Murgenthaler Bedingung sei in diesen Tagen auf alle Fälle verletzt worden.

Anderthalbfache Menge

Die Murgenthaler Bedingung. Das ist eine Vereinbarung, in der sich die Kantone im westlichen Mittelland geeinigt haben, wie sie die Gebiete unterhalb des Bielersees vor den Hochwassern der Aare schützen können. Ausgehandelt und zu Beginn der 1980er-Jahre vom Bund definitiv in Kraft gesetzt worden ist sie im Nachgang zu zweiten Juragewässerkorrektion, und das nicht ohne Grund: Während der von 1962 bis 1973 dauernden Bauarbeiten wurde auch der Flusslauf von Biel bis in die Region Solothurn verbreitert und vertieft, damit fortan mehr Wasser abfliessen konnte. Denn seit der ersten Korrektion, die knapp 100 Jahre zuvor die Umleitung der Aare in den Bielersee und einen besseren Hochwasserschutz brachte, war es im Gebiet wieder vermehrt zu Überschwemmungen gekommen.

Damit sich dieses Problem nicht einfach in die flussabwärts gelegenen Gebiete verlagerte, legten die Kantone in ihrem Abkommen eine maximale Wassermenge für die Aare fest. Überprüft wird sie an der bernisch-aargauischen Kantonsgrenze in Murgenthal: In der dortigen Messstelle soll der Abfluss den Wert von 850 Kubikmetern pro Sekunde nicht mehr übersteigen.

Unter Wasser: Die Region Solothurn-Aarau 2007. Foto: Keystone (Kapo SO)

Beim Hochwasser von Anfang August 2007 tat er das aber. Und zwar massiv: Mit einer Spitze von 1259 Kubikmetern pro Sekunde wurde die anderthalbfache Menge des angepeilten Höchstwertes erreicht.

«Zu viel Wasser»

Trotzdem wies der Kanton Bern jegliche Schuld von sich. «Innert kürzester Zeit kam einfach zu viel Wasser», liess sich die damalige Regierungsrätin Barbara Egger in den Medien zitieren. An dieser Haltung hat sich bis heute, da die Ereignisse rund um das Hochwasser längst aufgearbeitet, die nötigen Schlüsse längst gezogen sind, nichts geändert. Bei Extremwetterlagen wie jener im August 2007 könne man der Murgenthaler Übereinkunft schlicht nicht nachkommen, betont Bernhard Wehren in der zuständigen kantonalen Abteilung. Genau deshalb heisse es im Abkommen ja auch, die 850 Kubikmeter seien «nach Möglichkeit» einzuhalten.