Was Bernmobil von Genf lernen könnte

Ein besseres Timing für das, was er an diesem Vormittag zeigen will, hätte sich Pascal Tanner kaum wünschen können. Auch wenn das Ereignis eigentlich kein erfreuliches ist: Über Funk hört der Verantwortliche für das Tramnetz bei den Verkehrsbetrieben Genf (TPG), dass auf der Linie 12 ein Tram mit einem Auto zusammengestossen ist. Ausgerechnet auf jenen vier Kilometern in den Vorort Thônex, die keine Wendeschleifen mehr haben – nun blieben, sagt er, die Trams auf diesem Abschnitt wieder stehen. Man müsse Ersatzbusse aufbieten.