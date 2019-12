Wann Bern die 160'000er-Marke knackt

Der Gemeinderat der Stadt Bern will, dass die Bevölkerung in der Stadt Bern wächst. Im 2016 veröffentlichten Stadtentwicklungskonzept setzte er sich zum Ziel, dass die Bevölkerungszahl bis 2050 auf 168'000 ansteigen wird. Per Ende 2018 wohnten 142'500 Personen in der Stadt.