Von der Turnhalle ans Stadttheater

Zwei Espressi, schwarz, ohne Zucker. Kurt Lutz (56), Schulleiter des Oberstufenverbands in Dotzigen und Musiklehrer, und Geschichtslehrer Felix Egli (55), lassen sich auf die Stühle vor dem Berner Kulturzentrum Progr fallen. Am Vorabend ging in der Turnhalle der Seeländer Gemeinde Dotzigen die Premiere ihres Popmusicals «Schiffbruch» über die Bühne, 102 Schülerinnen und Schüler und 12 Lehrkräfte der Oberstufe sind beteiligt.