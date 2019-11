Das Aarberger Stedtli entwickelt sich zu einem kulinarischen Mekka. Erst vor einem knappen Jahr lancierte ein neuer Verein den «Supermärit» – ein Stelldichein lokaler Produzenten und Begegnungsort für Genussmenschen.

Der Anlass war ein Erfolg und wird im Januar fortgesetzt. Ab diesem Freitag nun wird das Zuckerstedtli über einen neuen Treffpunkt verfügen: Christian Ludwig zügelt sein Spezialitätengeschäft «Sapori del Sud» von Ascona nach Aarberg.

Nach dreizehn Jahren im Tessin wagt Ludwig die Reise durch den Gotthard, weil über 90 Prozent seiner Kundschaft aus der Deutschschweiz stammen. «In Aarberg sind wir näher bei den Kunden und damit direkter und schneller», sagt er.

Doch der Umzug hat noch andere Beweggründe. Der Unternehmer will sein kulinarisches Reich erweitern und fand die dafür nötigen Partner im Seeland. So sind nebst Nicolas Röthlisberger vom «Supermärit» auch die Brüder von Starkoch Ivo Adam bei Ludwigs Projekt mit an Bord.